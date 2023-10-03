'Kaçış Yok Operasyonu' ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03.10.2023 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Çatalköy’de gerçekleştirilen operasyon (Kaçış Yok Operasyonu) kapsamında, D.E.(E-47), A.L.(K-35) ve G.H.(K-33)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 43 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 12 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8495 TL ve 10 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Operasyon kapsamında tüm şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

