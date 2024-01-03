NASA'nın Parker Güneş Sondası, uzay araştırmaları için bir dönüm noktası olacak şekilde bu yıl Güneş'in yakınından geçmeye hazırlanıyor.

BBC'nin haberine göre, 12 Ağustos 2018'de fırlatılan sonda, 24 Aralık 2024'te 195 km/s hızla Güneş'in yanından geçecek.

NASA, web sitesinde bunu "Güneş'e dokunma" misyonu olarak tanımlıyor ve "bir yıldızın atmosferinin ilk örneklemesini" almayı amaçlıyor.

"AY'A İNİŞ İLE EŞDEĞER BİR GÖREV"

Projede yer alan bilim insanlarından Nour Raouafi BBC'ye yaptığı açıklamada, "Neredeyse bir yıldızın üzerine iniş yapıyoruz. Bu tüm insanlık için anıtsal bir başarı olacaktır. Bu, 1969'daki Ay'a iniş ile eşdeğerdir" dedi.

NASA, sondanın Güneş yüzeyine daha önce hiç olmadığı kadar yakın bir yörüngede ve Merkür'ün yörüngesinde dolanarak Güneş'i daha iyi anlamamıza yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor.

GÜNEŞ RÜZGARLARIYLA İLGİLİ BİLGİ TOPLAYACAK

Sonda, bilim insanlarının güneş rüzgarının nereden geldiği ve nasıl geliştiği hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak için ölçümler ve görüntüler toplamaktadır.

Sonda yolculuğu sırasında aşırı ısı ve radyasyonla karşılaşacak ve "Güneş'e herhangi bir uzay aracından yedi kat daha yakın" uçacak.

ISI DALGALARI ARAYACAKLAR

NASA'nın bilim sorumlusu Dr. Nicky Fox, görevde ne bulacaklarını bilmediklerini belirterek, ancak güneş rüzgarında ısınmayla ilişkili dalgalar arayacaklarını kaydetti.

Fox, "İnsanların yıllardır üzerinde tartıştığı süreçlerin bir karışımına işaret edecek çok sayıda farklı dalga türü hissedeceğimizden şüpheleniyorum" diye ekledi.