Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da dokuz saat arayla meydana gelen depremler, Türkiye ve Suriye'de büyük bir felakete yol açtı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntıları 50 bini aşkın can kaybına neden olurken, havadan çekilen fotoğraflar veya uydu görüntüleri şehirlerdeki yıkımın akılalmaz boyutunu ortaya koydu.

Japonya'dan ABD'ye, Çin'den Rusya ve Avrupa Birliği'ne birçok uydu ilk depremin hemen sonrasında bölgeden görüntü almaya başladı, fotoğraflar arka arkaya paylaşıldı.

Neredeyse tamamı yok olan sokaklar ya da mahallelerin açık seçik şekilde görüldüğü uydu fotoğrafları, deprem öncesinde alınan kayıtlarla karşılaştırıldı. Uluslararası medyada 'Uydu fotoğrafları, Türkiye depremlerinin sebep olduğu şoke edici yıkımı gözler önüne seriyor', ' Türkiye'de depremin geride bıraktığı tahribatın seviyesini gösteren ürkütücü uydu görüntüleri ortaya çıktı' başlıklarıyla görselleri haberleştirdi.

Bilim insanları, Türkiye'nin 700 kilometre üzerinden geçen AB uydusu Sentinel-1A tarafından elde edilen verilerden daha önce eşine rastlanmayan bir harita yayımladı. Söz konusu uyduda, iklim ve ışık şartlarından bağımsız olarak Dünya’nın zeminini ölçebilen aletler bulunuyor. Sentinel-1A, düzenli olarak buradaki fay hatlarının üzerinden uçarak zemindeki en ufak hareketleri tespit ediyor.