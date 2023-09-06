"Gidelim Buralardan", "Sokak Kızı", "Erkekler de Yanar" gibi şarkılarıyla tanınan Nazan Öncel, sevenlerini korkuttu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 67 yaşındaki ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

APAR TOPAR HASTANEYE KOŞTUK"



Hasta yatağında çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Öncel, “Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık" ifadelerini kullandı.



Takipçilerinden ünlü şarkıcıya, "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

ADI KARŞIYAKA'DA BİR SOKAĞA VERİLDİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Nazan Öncel'in adı, Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki sokağa verilmişti.

Nazan Öncel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bu işaretli yerin adı artık Nazan Öncel Caddesi, verdiği sözü tutan başkana Cemil Tugay denir. Eylül gelsin, kurdele keseceğiz” ifadelerini kullanmıştı.