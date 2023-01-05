Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte tüm detaylar...
Türkiye'de Emekli maaşı hesaplama ekranı, 2023 emekli memur maaşının açıklanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Aralık ayı enflasyon oranının yayımlanması sonrası emekli ve memur maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağı aktarılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada zam oranının yüzde 30'a çıkarılacağını belirtti. Peki, emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ile ilgili ayrıntılar...
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