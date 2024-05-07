80 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalbine stent takılan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Firdevs karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündeme geliyordu.
Ünlü isimden korkutan haber geldi! Usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırıldı
Kalbine stent takılan oyuncu, bir gece hastanede kaldı. Snobmagazin'in haberine göre, Çehre'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.