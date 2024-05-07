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Kalbine stent takılan oyuncu, bir gece hastanede kaldı. Snobmagazin'in haberine göre, Çehre'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüşü!

Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüşü!

80 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre , apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalbine stent takılan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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