Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan dev derbide kazanan taraf ev sahibi ekip oldu.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup etti.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Rafa Silva ve 66. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 45. dakikada Lucas Torreira'dan geldi.

Galatasaray'da Frankowski 36. dakikada, Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy 90+5. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş, puanını 47'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray ise 71 puanda kaldı ancak liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Galatasaray ise gelecek haftayı BAY geçecek.