Galatasaray'da takımdan gönderilmesi beklenen Victor Nelsson'un menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelirken, transferinde kolaylık sağlanması yönünde talepte bulunmuştu.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

İngiltere Premier Lig devi Tottenham'ın ardından Nottingham Forest da Danimarkalı stoperi listesine aldı ve 15 milyon euro'yu gözden çıkarırken, yönetim bu transferden minimum 20 milyon euro bekliyor

RAMOS'UN MALİYETİ BELLİ OLDU

Nelsson'un alternatifini arayan Aslan, dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos'u gündemine aldı. Şartları araştırılan oyuncunun, minimum 5 milyon euro maliyeti bulunuyor.