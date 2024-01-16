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Eski fiyatlar ise şöyleydi:

Cem Yılmaz'dan 'evini satıyor' haberlerine tepki: Gülmedim, komik değil

Cem Yılmaz'dan 'evini satıyor' haberlerine tepki: Gülmedim, komik değil

Kullanıcılarına abone olabilecekleri üç farklı paket sunan Netflix’in abonelik ücretleri şöyle:

Abonelik ücretlerine sürpriz zam yapan Netflix'te en ucuz paket 119.99 TL olurken en yüksek fiyat ise 229.99 TL şeklinde güncellendi.

Dünya üzerinde milyonlarca abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı.

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, 2024 yılına hızlı başladı.

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