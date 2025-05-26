Adrenalin, duman ve hız dolu anların yaşandığı yarışta Kuzey Kıbrıs’ta bu formatta ilk kez düzenlenen Gymkhana, izleyicilere tam anlamıyla görsel bir şölen sundu. Pistteki zorlu virajlar, sürücülerin ustalığını gözler önüne sererken, lastiklerin çığlığı tribünleri coşturdu.

Genel Klasmanda Zafer Sami Doğan’ın

Sami Doğan, tüm rakiplerini geride bırakarak genel klasmanda birincilik kürsüsüne çıktı. Onu takip eden isimler ise Edim Macila ve Enver Haskasap oldu.

Kategori birincileri şöyle sıralandı

FWD : Ulus Candanal birinciliği kaptı.

2.Fahri Pekan

3. Ahmet Kuset

RWD : Edim Macila bu kategoride birinciliği kaptı.

2.ibrahim Yücebaş

3. Rüzgar Okman

AWD : Sami Doğan birincilik ipini göğüsledi.

2.Zeki Demirdes

3. Hasan Piro Türkmen

Pistte Kadının Gücü

Kadın pilotlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Buğçe Çelebi birincilikle taçlandırılırken, Cemre Günsel Haskasap ikinci sırada yer aldı.

Genç yetenekler göz doldurdu

Gençler kategorisinde ise Rüzgar Okman zirvede yer alırken, ikinci Hüseyin Karaoğlan ve üçüncü Hasan Piro Türkmen oldu.

Drift Show Özel Ödül İlker Beşok’a

Gecede en çok dikkat çeken anlardan biri, Drift Show'da İlker Beşok’un performansı oldu. Beşok, etkileyici sürüşüyle özel ödüle layık görüldü.

Motor sporları tutkunları için adeta bir görsel şölen olan Gymkhana, Kuzey Kıbrıs’taki geleceğine hız kesmeden devam ediyor. KKTOK ve NEU Event Park’ın güç birliğiyle hayata geçirilen bu eşsiz organizasyon, adadaki hız tutkusunun ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tüm gözler şimdi, daha büyük sürprizler ve daha zorlu mücadelelerle geri dönecek olan Gymkhana Challenge’a çevrilmiş durumda. Öte yandan, hafta sonu gerçekleşecek Drift etkinliği de büyük bir heyecanla bekleniyor.