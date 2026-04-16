Narin Güran cinayetinde hakkında verilen 4,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıktı.

Nevzat Bahyitar'ın yeniden yargılanmasına geçen hafta başlanmıştı. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Nisan günü görülen duruşmada, Arif Güran'ın avukatları Berat Kocakaya ve Ezgi İpek reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, reddi hakim talebini yargılamayı uzatmaya yönelik bularak reddetti.

Aile avukatları, reddi hakim kararının reddedilmesini bir üst mahkemeye taşıyacaklarını beyan etmişti.

Mahkeme heyeti, itirazın değerlendirilmesi için duruşmayı bugüne ertelemişti.

NEVZAT BAHTİYAR'A 17 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Nevzat Bahtiyar, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Mahkeme salonunda Narin'in babası Arif Güran ile Güran ailesinin yakınları, sanık Nevzat Bahtiyar ile yakınları, sanık ve tanık avukatları hazır bulundu. Duruşma salonuna ayrıca çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi yerleştirildi.

9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Arif Güran'ın avukatlarının reddi hakim talebini reddetti.

Mahkeme heyeti yeniden yargılaması yapılan Nevzat Bahtiyar'ı nitelikli kasten öldürme suçuna yardımdan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ NEVZAT HAKKINDAKİ KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.