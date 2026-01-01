New York kentinde 1904 yılında inşa edilen Eski Belediye Binası Metro İstasyonu'nda yeni yılın ilk saatlerinde Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin yalnızca aile üyeleri ve yakın çevresinin katıldığı özel tören düzenlendi.

Halihazırda kullanılmayan istasyondaki töreni New York Başsavcısı Letitia James yönetti.

Törende Mamdani, New York şehrinin seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olarak Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

İstasyonun merdivenlerinde katılımcılara hitap eden Mamdani, "Bu, gerçekten de ömür boyu sürecek bir onur ve ayrıcalık. Görevimize başlarken yarın herkesi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Eski Belediye Binası Metro İstasyonu'nda düzenlenen törenin taşıdığı manaya dikkati çeken Mamdani, "Bu, toplu taşımanın şehrimizin canlılığı, sağlığı ve mirası için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıdır." dedi.

HALKA AÇIK YEMİN TÖRENİ DE YAPILACAK

Mamdani’nin halka açık yemin töreni de öğle saatlerinde New York Belediyesinin merdivenlerinde gerçekleştirilecek.

Törende New York’un Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez açılış konuşmasını yapacak, yemini Vermont bağımsız Senatörü Bernie Sanders ettirecek.

Yaklaşık 4 bin biletli davetlinin iştirakinin beklendiği törenin ardından Mamdani, Broadway Caddesi'nde on binlerce kişinin ücretsiz katılabileceği halka açık sokak partisi düzenleyecek.

Halka açık yemin töreni kapsamında New York Polis Departmanı (NYPD), Manhattan’daki birçok sokak ve caddeyi trafiğe kapatacak.

New York’taki belediye başkanı seçimlerinden zaferle çıkarak tarihe geçen 34 yaşındaki Mamdani, özel ve halka açık yemin törenlerinin ardından resmen New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olarak görevine başlayacak.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?



Mamdani, ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim oldu. CBS News'ün verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde Mamdani, 1 milyon 39 bin oy aldı.

Zohran Mamdani'nin müzik sahnesinden siyaset sahnesine uzanan sıra dışı hikayesi, yalnızca ABD'nin değil dünya kamuoyunun da ilgisini çekmişti. Mamdani, Uganda doğumlu Hint asıllı Müslüman bir Amerikalı. Henüz 34 yaşında olan Mamdani, ABD'de özellikle demokratların geleceği olarak görülüyor.

1991'de Uganda'da dünyaya gelen Mamdani'nin ABD serüveni, 7 yaşındayken ailesiyle New York'a taşımasıyla başladı, eğitimini burada tamamladı. Filistin'e Adaleti Destekleyen Öğrenciler adlı bir topluluk kurdu.

Annesi Mira Nair, tanınmış bir Hint asıllı Amerikalı film yapımcısı; babası Mahmud Mamdani ise Hindistan doğumlu Ugandalı bir akademisyen. Anne ve babası da Harvard mezunu.

Suriyeli sanatçı Rama Duwaji ile evli olan Mamdani, siyasete atılmadan önce düşük gelirli ev sahipleri için konut danışmanlığı yaptı. 2017'de Amerika Demokratik Sosyalistleri'ne katılarak siyasete adım atmış oldu. 2020'de meclis üyesi seçildi.

Siyasi stratejistler Mamdani'nin yükselişini sosyal medyayı aktif kullanmasına, genç yaşı nedeniyle gençlerde karşılık bulmasına ve tabandan gelen örgütlenmesiyle kitleleri harekete geçirmesine bağlıyor.