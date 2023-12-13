Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında zehirlenen 5 işçiden 2'si yaşamını yitirdi.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir gazoz fabrikasında çalışan Faruk Sert (35), Ufuk Kılıçarslan (29), B.Ş. (46), Durmuş Cebenay (43) ve O.B. (53), temizlik yapmak için su kazanına girdi.

İşçiler, temizlikte kullandıkları kimyasal maddelerin tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Ekipler, işçilerden Faruk Sert ve Ufuk Kılıçarslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durmuş Cebenay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

VALİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fabrikaya giderek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çelik, gazetecilere, saat 10.40 civarında kazan temizliği yapan 2 işçi ile onlara yardıma gelen 3 işçinin kimyasal maddeden zehirlendiğini söyledi.

Çelik, 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğunu, 2 işçinin ise ayakta tedavi gördüğünü aktardı.

İşçilerin ailelerine başsağlığı dileyen Çelik, "Üzüntü verici bir olay, inşallah bu tür olaylar yaşanmaz. Yaptıkları bir kazan temizliği ancak kazan temizliğinde kimyasal maddeleri kullanmışlar. Kazan da su kazanı, normalde fabrika içinde kullanılan bir kazan değil. Adli tahkikat devam ediyor. Bir vatandaşımızın hayati tehlikesi var." diye konuştu.

BASŞAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada "Olayla ilgili Başsavcılığımızca taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Olayda kusuru bulunan kişi ve kişilerin araştırıldığı, ölü muayene ve otopsi işlemlerinin devam ettiği soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." denildi.