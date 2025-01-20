Yasemi Öztürk, “Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün gerçekleşmesi gereken ancak “nisap yetersizliği” nedeniyle yapılamayan birleşimine neden olarak benim ismim de bazı basın yayın organlarında yer almıştır. Bu durumu iyi niyetten yoksun olarak bakmamak adına değerlendirmem gerektiğinde, gerçekleri çarpıtan bu yaklaşımın bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemekle yetinmeyi tercih ederim” ifadelerini kullandı.

UBP’li vekil Öztürk, “Bilindiği üzere, partim Ulusal Birlik Partisi’nin de dahil olduğu koalisyon hükümeti kuruluş aşamasında 29 milletvekiline sahipti. Ancak Demokrat Parti saflarında yaşanan istifadan sonra bu sayı 28’e düşmüştür” dedi ve şöyle devam etti:

“Meclisimizin ne yazık ki gelenek haline getirilen bir davranış biçimi olan, yasama görevine muhalefetin nisap vermemesi nedeniyle 28 rakamı iktidar mensubu her vekile daha da büyük bir sorumluluk yüklemiştir. İşte bugünkü olay bu sorumluluğun paylaşımında yaşanan bir anlayış eksikliğinden kaynaklanmıştır.

UBP Milletvekili Sayın Ali Pilli izinli olarak genel kurul toplantısına katılmazken, iktidarın diğer ortağı Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı ile partinin diğer milletvekili Sayın Talip Atalay mazeretsiz olarak genel kurula katılmamışlar, sonradan yaptıkları kendi açıklamalarından anladığımız kadarıyla o saatte farklı bir yerde bulunmayı tercih etmişlerdir. İskele milletvekili olan ben, nisabın yapıldığı sırada meclise ulaşmama ve yoklama tamamlanmak üzereyken genel kurula giriş yapıyor olmama rağmen, yok sayıldım ve bugünkü durum yaşandı.

Eğer henüz daha tutanak imzalanmadan bu durum genel kurulun bilgisine getirilmiş olsaydı meclisimiz toplanmış ve anayasal vazifesini yerine getirmiş olacaktı. Bu durumu kamuoyunun bilgisine getirirken, esas sorgulanması gerekenin şahsım olmadığının altını çizmek isterim.”