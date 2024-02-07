Nostradamus'un kehanetlerini yorumlayan Mario Reading'in bir yorumu, Kral Charles'ın kansere yakalandığının duyurulmasının ardından İngiliz basınında yeniden gündemde.

75 yaşındaki Kral Charles’ın kanser tedavisine başlandığı ve olumlu ilerlediği bilgisi verilirken, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak “Neyse ki bu olay erken fark edildi. Hepimiz tedavi olmasını ve tamamen iyileşmesini diliyoruz. Bunun için dua ediyoruz” dedi.

O KİŞİ HARRY Mİ?

Buna rağmen olumsuz ihtimaller, akıllara bu yılın başında Nostradamus tarafından söylendiği iddia edilen kehanetleri getirdi. Nostradamus’un 2024 yılı kehanetleri arasında Kral Charles’ın “tahttan düşüşü” de bulunuyor.

1566’da ölen Fransız kâhin Nostradamus’a göre, Charles 2022’de annesinin ölümüyle çıktığı tahtı bu yıl bırakmak zorunda kalacak. Reading'in yorumlamasına göre kehanette Charles’ın büyük oğlu William’ın değil, küçük oğlu Harry’nin kral olabileceği öne sürülüyor.