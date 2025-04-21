Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından yaşamını yitirdi. Papa'nın yaşamını yitirmesinin ardından 16. yüzyılın ünlü kahini Nostradamus'un ürpertici kehanetleri yeniden gündeme geldi.

Michel de Nostredame, 1555 yılında yayımlanan, 942 dörtlükten oluşan "Les Propheties" adlı kehanet kitabında geleceğe dair birçok öngörüde bulunuyor. Ünlü kahinin kehanetleri arasında Papa da yer alıyor.

Nostradamus, yaklaşık 500 yıl önce yazdığı kehanette çok yaşlı bir Papa'nın ölümünün ardından orta yaşta bir Romalı'nın seçileceğini iddia ediyor. Kehanette, seçilen papanın piskoposluğu zayıflatacağı ama uzun süre faaliyette bulunacağı öngörülüyor. Kehanet, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis ile ilişkilendirildi.

BİR SONRAKİ PAPA KİM OLACAK?

Papa Francis'in ölümü ile birlikte yeni bir papanın seçimi geleneksel konsey süreci ile takip edilecek.

Dünyanın dört bir yanından kardinaller, Sistine Şapeli'nde oylarını kullanmak için Vatikan Şehri'nde toplanacak.

PAPA NASIL SEÇİLİYOR?

Yeni Papa'nın seçilip seçilmediği 600 yıldır Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan duman ile duyuruluyor.

Bacadan çıkan siyah duman, Papa seçilemedi, beyazsa seçildi anlamına geliyor.

Henüz net bir halef belirlenmese de, Kardinal Pietro Parolin, Kardinal Luis Antonio Tagle ve Kardinal Robert Sarah gibi birkaç önemli kardinal potansiyel aday olarak öngörülüyor. Karar nihayetinde Kardinaller Koleji tarafından verilecek.