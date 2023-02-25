Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren de tutuklananlar arasında yer aldı.

Öte yandan Hatay'da Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun ise Karadağ'a kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp tutuklanmıştı.

Gaziantep'te yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhiti ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltı na alındı.

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