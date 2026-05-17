ABD merkezli New York Times gazetesi, Orta Doğulu üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde "İsrail ve ABD bu hafta İran'a saldırı başlatacak" iddiasında bulundu. Öyle ki hem İsrail hem de ABD saldırılar için yoğun hazırlık içinde.



NYT: İSRAİL VE ABD SAVAŞ İÇİN YOĞUN HAZIRLIK YAPIYOR

Önce ABD merkezli Axios haber sitesi, şimdi de New York Times... Her iki gazete de İran'a saldırıların başlayacağını iddia ediyor.

New York Times'ın Orta Doğulu üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail bu hafta İran'a yönelik askeri operasyonları yeniden başlatmak için "yoğun hazırlık" yürütüyor. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, ABD ve İsrail'in olası bir çatışma süreci için "yoğun hazırlıklar" içinde olduğunu belirtti.

Söz konusu hareketliliğin, nisan ayı başında Pakistan'ın arabuluculuğunda tesis edilen ateşkesten bu yana görülen en ciddi askeri hazırlık olduğu vurgulandı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçtiğimiz salı günü kongre üyelerine yaptığı açıklamada Washington'un gerektiği takdirde askeri adımları büyütmeye hazır olduğunun sinyalini vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Çin dönüşü yaptığı açıklamalarda, "İran'da küçük bir temizlik yapabiliriz." demişti. Dolayısıyla gözler bir kez daha ABD ve İsrail'den gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.