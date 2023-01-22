Altın rezervi keşfinde beklenen tarih için geri sayım başladı. Tüm Türkiye heyecanla Bilecik Söğüt’te keşfedilen altın rezervi açıklamalarını bekliyor. GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz daha önce yaptığı açıklamada burada yıllık 6 ile 7 ton civarında altın üretmeyi hedeflediklerini bildirmişti.

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı sosyal medya hesabından, “Diriliş,Kuruluş ve Kurtuluşun şehri Bilecik’imize teşrifleriyle Onur duyacağımız Dünya Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 27 Ocak Cuma günü Bilecik’imizde Ağırlayarak hasret bitecek İnşallah.” açıklamasını yaptı.

İki senedir devam eden çalışmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk külçeyi dökeceği maden sahasında işlemler daha da hızlanacak. İlk etapta, keşfedilen altının, çıkarılmaya hazır olan yüzde 82 oranındaki rezervinin işlenmesi bekleniyor.

2020 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz yaptığı açıklamada, GÜBRETAŞ’a ait Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğini belirterek, “Bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koymaya kalktığımızda, yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz.” demişti.



EN YÜKSEK TUTARLI 5 YATIRIM ARASINDA

Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin teşvik belgesi verilen yatırımı, Bilecik'in Söğüt ilçesinde 4 milyar 634 milyon 477 bin 508 lirayı bulan, yılda 7,67 ton dore külçe altın ve yılda 1 milyon 252 bin 800 ton cevher işlemeyi kapsıyor.

Poyraz, sahadan çıkarılacak altının miktarına ilişkin olarak da şunları kaydetmişti:

"Burada birinci, ikinci ve üçüncü fazdaki yatırımlarımızı tamamlayıp tam kapasite çalışmaya başladığımızda şu anki planlamamız yıllık 6 ile 7 ton civarında bir üretim kapasitesi hedefleniyor. Türkiye'de 2020 yılı rakamlarıyla yıllık 42 ton civarında altın üretimi olduğunu düşünürsek o zaman biz bu 42 tona sadece buradaki çalışmalarımızla yüzde 15 oranında katkı sağlamış olacağız."

SÖĞÜT, OSMANLI’NIN İLK BAŞKENTİ

Bulunan altın rezervinin yeni istihdam yaratacağı için bölge halkında heyecan yarattığı belirtildi. Altın rezervinin bulunduğu Bilecik’in Söğüt ilçesi; kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olarak biliniyor. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi’nin de türbesi Söğüt ilçesinde yer alıyor.