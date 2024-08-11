Geçtiğimiz aylarda Titanik enkazı yakınlarında gövdesinden aldığı hasar ile batan Ocean Gate denizaltısını eski okurlarımız hatırlayacaktır. Dünya gündemini oldukça meşgul eden Ocean Gate, Logitech marka bir oyun kolu ile kontrol ediliyordu. Birçok kişi de bu sebeple “işin ciddiye alınmadığını, bir ihmal yaşandığını” belirtiyordu.

İşin aslına baktığımızdaysa aslında denizaltının yapımı veya özellikleriyle alakalı bir problem yoktu. Gerçekten iddia edildiği gibi araç son teknoloji ürünüydü ve bir oyun kumandası ile onu kontrol etmek mümkündü. Ancak firma aracın sınırlarını gereğinden fazla zorluyordu. Tabi bu da kaçınılmaz sonu getirdi.

Yaşanan elim kazada herkes öldü. Ölen kişilerin yakınları firmaya 50 milyon dolar değerinde tazminat davası açtı. Davanın açılmasıyla birlikte yeni iddialar da ortaya atıldı. Bu iddialardan biri de mürettebatın zorunlu intihara sürüklendiği.

CNN tarafından yapılan habere göre, Fransız kaşif Paul-Henri Nargeolet’in ailesi tarafından açılan dava dosyasında “Mürettebat, su basıncı denizaltının gövdesine baskı yaptıkça zarar gören karbon fiberin çatırdama seslerini duymuş olabilir” ifadeleri yer alıyor. Devamında ise Titan mürettebatının elektriğinin kesildiğini ve aracın giderilemez arızaları sebebiyle zorunlu intihara doğru sürüklendiklerini iddia ediyor.

Bugüne kadar yapılan tüm açıklamalarda denizaltının aldığı hasar sonrasında belirli bir alanda sıkıştığı ve kalan oksijenlerini tutumlu kullanarak yardım bekledikleri bildiriliyor. Ancak bu yen iddia mürettebatın oluşan hasarın geri döndürülemeyeceğini fark ettiklerini ve bilinçli bir şekilde ölmeyi beklediklerini bildiriyor.