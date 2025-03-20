Polisin açıklaması şöyle:

19.03.2025 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir öğrenci yurdu içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.E.(E-22), A.A.(E-50)’nın yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip yere düşmesine ve alnında kesi, yanak kemiğinde çatlak ve burun kemiğinde ise kırık oluşmasına sebep olmuştur.

A.A. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. A.E. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.