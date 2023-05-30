Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, ortak bir açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’nın Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile onaylanmasına ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, “Eğitimde yığınla sorun dururken topluma, öğretmenlere, haklara, AÖA’ya yapılan saldırıların sonucu meclisten geçirilen yasa tasarısını kabul etmiyoruz. Bu süreci tırmandırarak devam ettiren MEB’nın sorumsuzca tüm okulları, eğitimi gözden çıkardığı açıktır” denildi.

“Başta Cumhurbaşkanı, tüm siyasi partileri ve kamuoyunu, oluşan kaosun sorumlusu yapacak bu anlayışa taraf olmaya ve bu kaosu ortadan kaldırmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada şöyle devam edildi:

“Kıbrıslı Türklerin günümüzdeki laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, 86 yıldır bu topluma ilkokul ve okulöncesi öğretmeni yetiştiren, kurumsal bir kültür ve tarihi bir misyona sahip Atatürk Öğretmen Akademisi’ni yaşatmak, geliştirmek ve ileriye götürmek bu adada yaşayan tüm Kıbrıslı Türk eğitimcilerin önceliği olmalıdır. Atatürk Öğretmen Akademisi’nin protokoller ve meclisteki yasa değişiklik önerileri ile siyasetin malzemesi yapılması rahatsız edicidir. Bu kurum 86 yıllık bir çınardır, Eğitim Bakanlığı’ndan önce vardı, her türlü saldırıya karşı da var olmaya devam edecektir.”

Açıklamada, “KTÖS ve KTOEÖS, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin önemi, geliştirilmesi ve dönüştürülmesiyle ilgili görüşlerini 31 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’da Atatürk Öğretmen Akademisi önünde basın toplantısı düzenleyerek kamuoyu ile paylaşacaktır” ifadeleri kullanıldı.