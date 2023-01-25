Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde görev yapan bir öğretmen hapishanedeki sevgilisiyle bilgisayardan gerçekleştirdiği görüşmenin görüntülerinin ifşa edilmesi üzerine istifa etti. Okul saatleri içinde öğretmenler odasında bir anda soyunan Donna Barber, mahkum sevgilisi Lawrence Ray ile cinsel içerikli bir sohbet yaptığı sırada yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğretmenin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı öğrenen Barber ise kendi isteğiyle öğretmenliktan ayrıldığını duyurdu. Okul yetkilileri görüntülerin velilerle paylaşıldığını söyleyerek, “Çocuklarına kimin eğitim verdiğini bilmelerine hakları var” ifadelerini kullandı.