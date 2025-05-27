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Oğuz mesajında, “Kardeş ülke Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutlarım… Azerbaycan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 2. İçişleri Bakanları Toplantısı’na katıldık. Bizleri kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e ve bizlerden toplantı süresince yakın ilgisini esirgemeyen mevkidaşım İçişleri Bakanı Sayın Vilayet Eyvazov’a teşekkürlerimi sunarım…” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

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