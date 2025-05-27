İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı.
Oğuz mesajında, “Kardeş ülke Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutlarım… Azerbaycan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 2. İçişleri Bakanları Toplantısı’na katıldık. Bizleri kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e ve bizlerden toplantı süresince yakın ilgisini esirgemeyen mevkidaşım İçişleri Bakanı Sayın Vilayet Eyvazov’a teşekkürlerimi sunarım…” ifadelerini kullandı.