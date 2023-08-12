Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinde dün kabine değişikliği yapılmıştı.

Kabinede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Dursun Oğuz, yeni değişiklikle birlikte İçişleri Bakanı olarak atanmıştı.

Oğuz, Ziya Öztürkler'den görevi devraldı.

Devir teslim töreninde açıklama yapan Öztürkler, "Benim vicdanım rahat... UBP büyük bir partidir ve bu bir bayrak yarışıdır. Bizler, hizmet etmek adına bu görevlere talip olduk. Sayın Başbakanın takdiri ile yaklaşık 15 ay içişleri bakanı olarak görev yaptık. Hem partimize hem ülkemize hem de Dursun Oğuz'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler buradayız. Destek talep edildiği noktada da elimizden geldiğince yardım etmeye gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Öztürkler, herkese teşekkür etti.

Oğuz

Görevi devralan Oğuz ise, Öztürkler'e teşekkür ederek, "Biz bu üllkeye hizmet için yola çıktık. Birçok proje var, bu projelerin sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Oğuz, "Amacımız dayanışma içerisinde ülkeye hizmettir" ifadesini de kullandı.