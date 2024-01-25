İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, katıldığı bir televizyon programında nüfus tartışmalarına işaret etti.

Bakan Oğuz, “İstatistik Kurumu, simülasyon çalışmasıyla bir rakam açıkladı. Kabul etmeyenler var. Sokaktaki duruma göre yorum yapanlar var. İstatistik Kurumu’nun verilerini muteber kabul etmek durumundayız” dedi.

Adrese dayalı veri sistemi projesinin kısa zamanda hayata geçmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Oğuz, insanların kabul edeceği bir veriye ulaşmanın şart olduğunu ifade etti.

Dursun Oğuz, nüfusun planlama için de gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

UBP ve Hükümet içi tartışmalarla ilgili ise Oğuz, “Parti içinden konuşmalar dışarı yansıyor. Yetki Genel Başkan ve Başbakandadır. Önce onunla konuşmak lazımdır. Bazen dedikodular dışarı yansıyor. Partinin, hükümetin ve ülkenin istikrara ihtiyacı var. Bunu kabullenmek lazım” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Kıbrıs