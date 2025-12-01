Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, 33 puanla liderliğini sürdürdü.

Maç sırasında Galatasaray'ın hakem Yasin Kol'a tepkisi olmuştu. Maçın ardından flaş röportajda Okan Buruk, maçın hakemine ateş püskürdü.

“CANIMIZI KURTARDIK”

"Maçla ilgili değerlerlendirecek bir şey yok. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşadıklarımızı herkes gördü. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. Oyuncularımızın ayakları kırılabilirdi. Bunun için şükrediyoruz. Kimse unutmasın. Biz de Galatasaray'ız! Taraftarımıza çağrı yapıyorum. Bugün yaşananları gördükten sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkaracağımızı herkese göreceğiz."