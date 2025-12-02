Bunlar da ilginizi çekebilir

Tüm detaylar için: www.kktok.org

Kadınlar kategorisinde, 4. yarışın en hızlısı Gölgem Paşa olurken, 5. yarışta Emine Şüküroğlu birinciliği elde etti.

E2 Kategorisi’nde , Deniz Denner birinciliği elde ederken, S2 Kategorisi’nde Halil Mulla–Levent Sönmez sezonu şampiyon olarak tamamladı.

E3 Kategorisi’nde , Jale Kuset iki yarışı da kazanarak sezonu zirvede bitirdi.

E4 Kategorisi’nde , İbrahim Aydoğanlı–İrfan Gelengül 4. yarışın galibi olarak arka çeker şampiyonu oldu. Huseyin Karaoğlan–Mehmet Salih Çelik ise 5. yarışta birinciliğe çıkarak sezonu ikinci tamamladı.

Levent Sönmez , Halil Mulla ile yarışarak Genel Klasman Co-Pilotlar Şampiyonu unvanını elde etti.

Basel Holding KKTŞ Carlot Auto 4. Tırmanma Yarışını kazanan Deniz Denner , sezon şampiyonu oldu. 5. Tırmanma Yarışını kazanan Kemal Topçuoğlu ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.