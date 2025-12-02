Basel Holding KKTŞ Carlot Auto 4. Tırmanma Yarışını kazanan Deniz Denner, sezon şampiyonu oldu. 5. Tırmanma Yarışını kazanan Kemal Topçuoğlu ise sezonu ikinci sırada tamamladı.
Levent Sönmez, Halil Mulla ile yarışarak Genel Klasman Co-Pilotlar Şampiyonu unvanını elde etti.
E4 Kategorisi’nde, İbrahim Aydoğanlı–İrfan Gelengül 4. yarışın galibi olarak arka çeker şampiyonu oldu. Huseyin Karaoğlan–Mehmet Salih Çelik ise 5. yarışta birinciliğe çıkarak sezonu ikinci tamamladı.
E3 Kategorisi’nde, Jale Kuset iki yarışı da kazanarak sezonu zirvede bitirdi.
E2 Kategorisi’nde, Deniz Denner birinciliği elde ederken, S2 Kategorisi’nde Halil Mulla–Levent Sönmez sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Kadınlar kategorisinde, 4. yarışın en hızlısı Gölgem Paşa olurken, 5. yarışta Emine Şüküroğlu birinciliği elde etti.
Tüm detaylar için: www.kktok.org