Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Galatasaray geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini 45+4'te Barış Alper Yılmaz, 70'te Mertens ve 90'da Berkan Kutlu kaydetti.

Galatasaray ligin bitimine 2 hafta kala puanını 99 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Sarı kırmızılılar ligin ikinci yarısında çıktığı tüm maçları kazanırken, üst üste 17. galibiyetini elde etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Burası oynaması zor bir stat. Zemini iyi ama atmosfer olarak zor. Top bizdeydi ama hem hızlı oynayamadık hem bloklar arasında sorun yaşadık. Pas organizasyonumuz iyi değildi. İyi oynamadığımız maçta yine de istatistiklerimiz fena değil. Markao'ya yine çok rahat bir maç oynattık. Ona atılan toplarda daha çok o başarılı oldu. Maçın genelinde istedik, kazanmak için elimizden geleni yaptık. Berkan'ın attığı çok güzel bir golle kazandık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar için elimizden geleni yapmak istiyoruz."

"Barış Alper 1'e 1'i iyi oynadı. Oyun içerisinde ne kadar koşu yaparsa birebire kalırsa oyun içerisindeki varlığı önemli. Barış'ın oyunu maçı çözdü."

DERBİ YORUMU

"Sezon başında son 2 haftaya derbiye 6 puan farkla giriyorsunuz diye sorsalar... Geçen sene de 5 puan farkla girmiştik. Beraberlik bize yetse de kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe de kazanmak istiyor. Taraftarlarımızla birlikte muhteşem bir akşam olacak."