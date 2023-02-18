Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afetzedelerin yaralarını sarmak için depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren çalışmaların başlatıldığını belirten Oktay, 257 bin 71 personelle sahadaki çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Devletin tüm gücüyle milletin yanında olduğunu vurgulayan Oktay, "Şu anda sahada 76 bin 97 emniyet personelimiz, 64 bin 728 jandarmamız, 41 bin 149 Türk Silahlı Kuvvetlerinden personelimiz, güvenlik görevlimiz karada görev yapmakta. Bunun içerisinde Sahil Güvenlik dahil değil." dedi.

“GEREKİRSE ÖLÜME GİDECEKSİNİZ”

İlk gün yaşanan bir olayı kamuoyuyla paylaşan Oktay, bölgedeki bir komutanın yardım için havalanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle geri inen helikopterler için "Savaştayız arkadaşlar. Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz." talimatı verdiğini anlattı.

Oktay, barınma konusunda bir sorun yaşanmadığını, ilk günlerde yoğun şekilde talep edilen çadırların sayısının arttığını, çadır talebinin ise azaldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Toplamda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda. Bunun 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya acil ağır hasarlı konumda. Diğer bir ifadeyle 830 bin 806 binanın 407 bin 786'sı hasarsız. Yani çalışılan, tespiti yapılan her bir binanın yaklaşık yüzde 49'u hasarsız. Yani içinde oturulabilir. Az hasarlı binalara baktığımızda 205 bin 86'sı, o da yüzde 24 buçuğu yapıyor. Yani toplam yüzde 73'e yakın bir oranı binaların tekrar içerisinde doğrudan oturulabilir veya ufak bir bakımla oturulabilecek bir konumda."

“EVİM YUVAM OLSUN” KAMPANYASI

Kurulu konteyner sayısının 6 bini aştığı bilgisini veren Oktay, depremzedelerin çadır ya da konteynerden ziyade kalabileceği bir yuva talebinin bulunduğuna işaret etti.

Bununla ilgili bir kampanya başlattıklarını bildiren Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun.org sitesinden başvurabilirler. Eğer bu siteden başvurabilirlerse bu defa bu evler kaymakamlıklarımız aracılığıyla süreli olarak depremzede ailelerimizin, özellikle dezavantajlı depremzede ailelerimizin, kullanımına sunacağız. Yani ev sahibiyle afetzede kardeşlerimizi karşı karşıya getirmekten ziyade doğrudan, arada kaymakamlığın garantörlüğünde bir sistemi ve süresi bittiğinde de yine aynı kamu otoritesinin garantörlüğünde evinin teslim edileceği bir sistem bu.

Ola ki evde bazı sıkıntılar olursa o da yine sigorta sistemiyle de sigortalayarak yapılıyor olacak. Yine bu platformda bağışçılarımız, depremzede aileler için kira yardımında da bulunabilirler. Yani birisi kira yardımında bulunursa bir başkası da kiralık verirse onun kirası bağışlanan kiradan ödenebilir.