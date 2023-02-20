Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Hatay'daki depremlerin ardından hastanelere şu ana kadar 8 yaralının getirildiğini açıkladı.

Oktay, "(Hatay'daki depremler) Karaçay Barajı ile ilgili bir söylenti yayıldı. Henüz teyit edilen bir risk olmadığını gördük." dedi.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara seslenen Oktay, "Gerek eşya almak gerek herhangi bir şeyi kontrol için hasarlı binalarına girmemeleri hususunda rica ediyoruz." diye konuştu.