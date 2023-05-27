Hala Sultan ilahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Faruk Seçkin, öğretmen sendikalarının öğrencilerin sınav haftasında yaptığı grevi haksız bulduklarını ifade ederek, yapılan eylemleri kınadı.

Seçkin tüm okulların okul aile birliklerini ve sivil toplum örgütlerini öğretmenler sendikalarına “dur” demeye davet etti

Hala Sultan ilahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Faruk Seçkin Milli Eğitim Bakanlığı2nın Öğretmenler Yasası’nda yapmak istediği yasa değişikliğinin öğretmen sendikaları tarafından tepkiyle karşılandığını ve sendikaların bir dizi eylem ve grev yaptığını belirterek, “Maalesef bu grevler ve eylemler ortaöğretimde okuyan çocukları ve ailelerini direk olarak etkilemektedir. Toplum içerisinde sendikalara ve öğretmenlere karşı bir tepki oluşmaktadır” dedi.

Okulların bitmesine sayılı günler kala son sınavların başladığı tarihte grevlerin de başlamasının herkesi üzdüğü ifade edilen açıklamada, “Bakanlığın bu yasa tasarısını bu kritik haftada meclise taşıması ayrıca düşündürücüdür. Bakanlık bu tepkilerin olacağını önceden öngörmesi gerekliydi” denildi.

Faruk Seçkin birlik adına yaptığı açıklamada “Sağduyulu öğretmenlerimizi tenzih ederek bunu ifade etmek isteriz ki eğitim ve öğretim bu ülkede kangren olmuştur. Bunun sebebi Milli Eğitim Bakanlığı’nda olduğu kadar malum sendikaların ideolojik tavırlarından da kaynaklanmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Grev kaldırılmalıdır”

Açıklama şöyle devam etti:

“Bizler öğretmen sendikalarının dile getirdiği sorunların farkındayız ve bu konularda acil çözümler üretilmelidir. Fakat biz aileler diyoruz ki, evlatlarımızın bir kaç sendika yöneticinin insafına bırakılamaz. Bakanlar Kurulu acilen toplanarak bu alınan grev kararlarını kaldırmalı ve çocuklarımızın mağduriyetini bir an önce gidermelidir. Eğitime, öğretime devam edilmelidir. Grevler devam ettiği sürece öğrencilerimizin hakkını aramaya devam edeceğiz. Sendikalarm smav haftası yaptıkları bu grevleri şiddetle kınıyor ve haklı bulmuyoruz. Tüm Okul Aile Birliklerini ve STK'ları bu yanlışa “dur” demeye davet ediyoruz.”