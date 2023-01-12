İstanbul'da okula giden çocuğa sokak köpekleri saldırdı.

Olay, geçen pazartesi günü sabah saatlerinde Pendik ilçesi Çınardere Mahallesi'nde meydana geldi.

10 yaşındaki Demir Ömerdursun, okula gitmek üzere evinden çıktı. Sokakta yürümeye başlayan küçük çocuğu, evlerinin karşısındaki boş arazide bulunan sokak köpekleri kovalamaya başladı.

Yüzüstü yere düşen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı. Şans eseri oradan aracıyla geçen bir servis şoförü Ömerdursun'u kurtardı.

Sırtında, kalçasında ve baldırında yaralar oluşan çocuğun annesi Pakize Karaduman, hastaneden sağlık raporu alarak ilgili kurumlara şikayette bulundu.



Bugün olayın yaşandığı caddede toplanan mahalle sakinleri duruma bir çözüm bulunmasını istedi.

OKUL ÇANTASI HAYATINI KURTARDI



Anne Pakize Karaduman, "Yüz üstü düşüyor önce. Yüz üstü düştüğünden çantası ensesine ve baş bölgesine geldiği için başı ve boynu kurtuluyor fakat vücudunun arka kısmı komple zarar görüyor'' diye konuştu.