Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşananların ardından cezalar kapıda. NTV yayınına katılan Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse bazı Fenerbahçeli futbolcuların da ceza alabileceğini ifade etti.

Bu konunun 2 ayağı olduğunu söyleyen Köse, TFF tarafındaki cezalar ve ceza hukuku tarafındaki durumlar olduğunu aktardı.

SAHA KAPAMA VEYA SEYİRCİSİZ OYNAMA

Köse, "Trabzonspor bu olaylardan dolayı muhtemelen saha kapama veya seyircisiz oynama cezası alacak. Daha önce 5 maça kadar ceza verildiğini görmüştük." dedi.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR 5-10 MAÇ ARASINDA CEZA ALABİLİR

"Futbolcular orada kendilerine saldırı olduğunda koruma şeklinde hareket etmelerine diyecek hiçbir şey yok" diyen Köse "Gördüğüm kadarıyla bazı Fenerbahçeli futbolcuların koruma iç güdüsü dışında bazı hareketleri olmuş gibi görünüyor. Bu durumda ilgili hüküm gereği saldırı fiilinden dolayı 5-10 maç ceza alma durumları söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

Köse sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ceza hukuku tarafındaysa 6222 sporda şiddeti önlemeye yönelik yasa var. Bu eylemler normal ceza hukukunda suç olsa da ekstra cezalar ön görülüyor."

1-3 YILLA YARGILANACAKLAR

"Taraftarlar sadece sahaya girdiği için 1-3 yıllar yargılanacak, bunun dışında yapmış olduğu müdaheleler veya diğer kişilerin fiziksel saldırıları gibi ayrıca cezaları olacak."

Trabzon'da olaylı maç: Hukuki ve sportif cezalar kapıda! (Fenerbahçeli futbolcular ceza alabilir mi?) - 7

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası 12 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.