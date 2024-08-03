Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor.
Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalarken, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapıyor.
VAR HAKEMİ
Karşılaşmanın VAR odasında ise Mustafa İlker Coşkun yer alırken, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak görev yapıyor.
İLK 11
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson-Paulista-Colley-Masuaku, Al Musrati-Gedson, Rashica-Rafa Silva-Semih, Immobile