Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor.

Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalarken, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapıyor.

VAR HAKEMİ

Karşılaşmanın VAR odasında ise Mustafa İlker Coşkun yer alırken, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak görev yapıyor.

İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Paris’te final zamanı... Buse yarın final için piste çıkacak! Paris’te final zamanı... Buse yarın final için piste çıkacak!

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson-Paulista-Colley-Masuaku, Al Musrati-Gedson, Rashica-Rafa Silva-Semih, Immobile