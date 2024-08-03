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Paris’te final zamanı... Buse yarın final için piste çıkacak!

Paris’te final zamanı... Buse yarın final için piste çıkacak!

Karşılaşmanın VAR odasında ise Mustafa İlker Coşkun yer alırken, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak görev yapıyor.

VAR HAKEMİ

Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalarken, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapıyor.

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş , Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor.

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