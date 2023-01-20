Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 42 yaşındaki adam, hayatını kaybetti. Olay ise aktarılan bilgilere göre şöyle gerçekleşti: Edirne yolu üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde araç içinde sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz vaziyette görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Atalay Seyrekbasan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARINA ‘GÖĞSÜM AĞRIYOR’ DEMİŞ

Çorlu ilçesindeki bir yazılım şirketinde çalışan Seyrekbasan’ın geçirdiği olaydan kısa bir süre önce mesai arkadaşlarına, ‘Göğsüm ağrıyor’ dediği öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan 42 yaşındaki Atalay Seyrekbasan’ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben Çorlu Garaj Camii'nden kaldırılarak, Çorlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (İHA)