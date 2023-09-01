Lefkoşa Adli Şube’de görev yapan polis çavuşu Mustafa Özmüezzin mahkemede olguları aktararak, 3 gün süre istedi.



Özmüezzin, 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde finans alanında faaliyet gösteren bir iş yerine giden kimliği meçhul üç erkek şahsın, konu işletmede eğitim müdürü olarak görev yapan çalışana, o sırada iş yerinde bulunmayan genel müdürü defalarca sorup, aranmasını istedikten sonra genel müdüre ulaşamamaları üzerine çalışanın masasının üzerinde bulunan bilgisayar monitörüne kasten ve kanunsuz bir şekilde yumruk atıp, kırdıklarını söyledi.

Özmüezzin, zanlıların çalışana, “Biz üç kişiyiz, tekrar geleceğiz” deyip, k işletmeden ayrıldıklarını aktardı.

Polis çavuşu Özmüezzin, akabinde işletme sahibinin kullanımında bulunan Whatsapp hattına birçok yabancı hattan yazılı ölüm tehdidi mesajı geldiğini, işletme sahibinden 20 bin Amerikan Doları para istediklerini ve parayı vermediği takdirde iş yerine gönderilen kişilerin her geçen gün artacağını yönünde konuşmalar yapıldığını anlattı.

Polis çavuşu Özmüezzin, işletme sahibinin şikayetçi olduğuna dair ifade verdiği esnada dahi zanlıların, tehditle para istediğini ve kendisinin de bu görüşmeye tanık olduğunu açıkladı.

Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, iş yerine giden H.Ç, M.P, M.K ve E.B'nin tespit edilerek, 31 Ağustos 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Özmüezzin, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.