Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu üyesi ve KKTC-TC Ticaret Odası Forumu Eş Başkan Omaç Cin, BRT ekranlarında yayınlanan ve Gizem Davulcu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Ticari Açıdan’ adlı programa katıldı.

Omaç Cin, sosyal sigorta prim desteğinin önemine vurgu yaparak, bunun sadece iş verene destek olmadığını ayrıca bu ekonomik koşullarda işçi çıkarılmasının önlenmesi ve düzenli sigorta yatırımlarının sağlanması açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Sosyal sigorta prim desteği kapsamına ne kadar çok işletme veya işveren dahil edilirse istihdamın korunması da o oranda daha büyük olacaktır" dedi.

Cin, şu anda prim yatırma oranının yüzde 65 civarında olduğunu, asgari ücretin arttıkça insanların sigorta yatıramadıklarını, katkı almadıkları için de küçük bir ceza ile hem işçisinden hem sigorta ödemekten vazgeçtiklerini vurguladı ve bu uygulamanın bir an önce hayat geçmesi gerektiğini söyledi. Primlerin yatmamaya devam etmesi halinde devletin emeklilerini ödeyemez hale geleceğini ve bu açığın da günden güne arttığını kaydetti.

Cin, devletin vatandaşına sunduğu 3 önemli hizmeti olması gerektiğini ifade ederek; “bunlar sağlık, eğitim ve enerjidir. Bu hizmetlerden sağlık ve eğitim ücretsiz olmasıyla birlikte vatandaşların bu hizmetleri kolaylıkla alabilecekleri bir yapı oluşturmalıdır. Diğer konu olan enerji konusunda da devlet vatandaşlarına diğer ülkelerdeki gibi makul fiyatlarla elektrik enerjisi sağlamalıdır” diye konuştu.

Omaç Cin, piyasayı ucuzlatmanın şu an için çok zor olduğunu çünkü bir ürünün fiyatını çok aşağı çekme gibi bir olanak olmadığını, alınan bir malın fiyatının belli olduğunu söylerken, devletin vatandaşına ücretsiz sağladığı sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesini yükselterek enerjiyi de makul ücretlerle sağlaması gerektiğini belirtti.