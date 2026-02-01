AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Asrın felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük bir felaketti. Yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediyor. Teşkilatlarımız deprem bölgelerinde olacak. Şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Kaybı olan, yaralısı olan aileleri ziyaret edeceğiz.



Hatay'daki törende 455 bininci konut teslim edilmişti. Yapılmaz denilen işler yapıldı. Türkiye'nin diz çökmeyeceği, millet olarak her şeyin üstesinden geleceğimiz görüldü.

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Barış gündemleri oluşurken bir türlü mesafe alınamıyor. Geçtiğimiz günlerde can alıcı saldırılar karşılıklı olarak gerçekleştirildi. Gazze soykırımı devam ediyor. İran'daki gelişmeler için bütün dünya nefesini tutmuş durumda. Müzakerelerde sonuç alınacak mı, saldırı mı ortaya çıkacak diye bu gündemler gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, ortaya koyduğu irade, ortaya koyduğu tabloda bu şoklar karşısında Türkiye'nin dayanıklılığını bir kere daha gösteriyor.

Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, ortaya koyduğu irade ve ortaya çıkan tabloda bütün bu meydan okumalar karşısında Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Bu çerçevede Davos toplantısında yapılan konuşmalarda Kanada Başbakanının yaptığı konuşma gündem oldu. Yeni bir döneme geçileceğinden bahsetti herkes. Bu süreçle ilgili herkesin kafasında sorular var. Küresel düzenin eski manada tanımlanmayacağı yepyeni adımlar atılması gerektiği söylendi. Bilinen çifte standartlarına, iki yüzlülüklerine dikkat çekildi.

Dikkat edilmesi gereken kurallar bol miktarda zikredilirken Gazze soykırımı olduğunda susulduğu için düzenin iflas etmesinin sembolü oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk defa "Dünya 5'ten büyüktür" dediğinde küresel düzenin iki yüzlülüklerine dikkat çekmek istemiştir.

Yapay zekanın ortaya çıkmasıyla kitlelerin işsiz kalmasıyla karşılaşılacak sorunlar herkesin gündeminde.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye konusunda cumhurbaşkanımızın yıllara dayanan tavrı oldu. Ölümden kaçan kardeşlerimizi, bize sığınanları geri göndermekle bezenen bir kampanya yapmıştı. Diktatörlük rejimi gitti, Suriye devrimi gerçekleşti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye ve bölge konusundaki ısrarının bölge barışı için ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Terörün bütün unsurlarının ortadan kalkması gerekir. Tek Suriye tek ordu çerçevesinde Türkiye ilkeli bir tavır ortaya koydu. Bununla birlikte Suriye'yi bütün Suriyeliler birlikte yönetsin vurgusu yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Suriye yönetimi dünyanın bütün devletleri tarafından meşru kabul edilen yönetim. Sayın cumhurbaşkanımıza ve sayın Bahçeli'ye iftira atarak "HTŞ'yi destekliyorlar" denerek bir iftira kampanyası yürütüyorlar. Sahada çatışmanın olmaması, kan dökülmemesi her zaman istenen yoldur. Esad kaçarken Esad ile görüşülmeli diyen zihniyet Cumhurbaşkanımızın iradesini çatışmadan yanaymış gibi Türkiye barıştan yana olmalı şeklinde kampanya yönetiyor. CHP genel başkanının meşru hükümet kabul edilen yönetime örgüt muamelesi yaparken terör örgütüne devlet muamelesi yapıyor.

Sınırımızın 40-50 km ötesini göremeyen bir CHP yönetimi ile karşı karşıyayız. Oradaki tablo sebebi ile Türkiye'nin büyük hassasiyet ile ilgilendiği insani kriz ortaya çıktı. Türkiye, Şam yönetimi ile birlikte insani yardımları ulaştırdı. Bu yardımlar kesintisiz olarak devam edecek. Oradaki kardeşlerimizin yanında olacağız. Bütün bunlar yapılırken Şam yönetimi Kürt mahallelerine yardım gönderilmesi için tutum sergilemesi doğru tutumdu."

"KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Belli çevreler Suriye’nin birliği, bütünlüğü değil de işgalci terör aktivitelerine destek veren çevreler oraya yeterince insani yardım gitmiyor, engelleniyor diyor. Türkiye Devleti ile Suriye Devleti arasında açılmış koridorlardan iş birliği içerisinde bu yardımlar götürülüyor. Yardım etmek isteyenler için yol bellidir. Bu yardımlar açılan insani koridorlardan Türkiye ile Suriye arasındaki mutabakat çerçevesinde rahatlıkla götürülebilir. Oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.

"TÜRKİYE DOĞRU BİR ADRESTİR"

Bütün dünya Doğu’muzda İran ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Cumhurbaşkanımızın İran Cumhurbaşkanı ile görüşmesi dahil yoğun diplomasi yürüttüğünü, ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü herkes biliyor. Etrafımızda yeterince çatışma var. Dış müdahalelerle askeri saldırılarla herhangi bir şekilde ülkenin liderlerinin hedef alınması, kurumlarının hedef alınması çok daha büyük facialara yol açacaktır. Müzakere yoluyla çözülmesi mümkündür. Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk iradesi dimdik ayaktadır. Türkiye güvenilir bir arabulucu, barış yapıcısı olarak doğru bir adrestir."