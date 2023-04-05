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Karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sokakta fenalık geçiren kocasıyla birlikte hastaneye sevk etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evde S.E.'yi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen S.E. annesini bıçakladıktan sonra cama çıkarak intihara kalkıştı. Balkonda bulunan eşyaları da sokağa atan S.E. sokak üzerinde bulunan bir kamyonete zarar verdi.

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