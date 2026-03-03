ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırı sonrası ateş çemberine dönen Orta Doğu nedeniyle petrol fiyatları hızla arttı. Motorine de bu nedenle yüksek oranda zam yapıldı.

Motorin fiyatlarına zam geldi. ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı Körfez ülkelerine yayıldı. İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı geçişlere kapatıldı.

Petrol fiyatları bu nedenlerle uzun süredir görmediği seviyelere yükseldi.

Bunun neticesi olarak da akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 lira zam yapıldı. Yaklaşık yüzde 10,5 oranında yapılan zamla birlikte bazı şehirlerde motorin 70 liraya yaklaştı.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorin İstanbul'da 67,09 liraya, Ankara'da 68,19 liraya, İzmir'de 68,46 liraya, Şırnak, Bitlis, Bingöl gibi ülkemizin doğu illerinde 70 liradan satılması bekleniyor.