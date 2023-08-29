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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, BRT ve Hala Sultan Camisi’nin elektrik akımlarının, ödenmemiş bakiye ve taksit borçları yüzünden kesildiğini açıkladı. KIB-TEK yönetimi ise yaptıkları açıklamada söz konusu kesintilerin kendi onayları dışında gerçekleştiğini, kurumlara elektrik akımının yeniden sağlandığını ve gereken soruşturmanın yapıldığını kaydetti…



“BORÇLARI VARDI KESTİK”…

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, BRT ve Hala Sultan Camisi’nin elektrik akımlarının, ödenmemiş bakiye ve taksit borçları yüzünden kesildiğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs’ın ulaştığı Tuğcu, BRT’nin toplam borcunun 4.5 milyon TL, Hala Sultan Camisi’nin ise borcunun 1 milyon 100 bin TL olduğunu söyledi. Tuğcu, camilerin toplam borcunun 10 Milyon TL civarında olduğunu kaydederek, en fazla borcun Hala Sultan Camisi’ne ait olduğunu bu nedenle de ilke olarak Hala Sultan Camisi’nin elektriğinin kesildiğini söyledi.



PAŞA: “BEN YAPTIM OLDUĞU MANTIĞI İLE HAREKET EDİLMEZ”…

Yapılan kesintilerin kendilerinin onayı olmadan yapıldığını söyleyen KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Yapılan bu kesintilere kesinlikle müsaademiz yoktur. Genel Müdür gerekli talimatları verdi. Kabul edilecek bir hareket değildir. Bu işler diyalogla olur. Bu konularla alakalı yaptığımız görüşmeler var. Ben yaptım olduğu mantığı ile hareket edilmez” dedi.



AYDIN: “TRAFO ODASINDAN ENERJİ KESİLDİĞİNİ TESPİT ETTİK”…

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, Hala Sultan Camisi ve BRT’nin enerji akımlarının yeniden verildiğini kaydederek, “Trafo odasından enerjinin kesildiğini tespit ettik. Kimin tarafından yapıldığı ile ilgili gerekli araştırmaları yapıyoruz. Böyle bir işlem bizim bilgimiz dışında yapılmıştır ve onayımız dışında böyle bir kesintinin yapılmasına kimsenin yetkisi yoktur. Sorumluların tespit edilmesinin ardından gereken cezai işlem süreci başlatılacaktır” dedi.



“BU HAREKET BENCE YANLIŞ BİR HAREKETTİR”…

BRT müdürü Meryem Özkurt, “Bu sabah borcun tamamı ödenecekti ve rutinde de ödeniyor. Bugünü bekleseler ödenmiş olacaktı. Taksiti geldiği zaman ödeniyordu. Zaten borç yapılandırılmıştı. Kesinti süresince yayınlar jeneratörle sağlanan elektrik ile yapıldı. Elektrik gelene kadar da jeneratör ile yapılacak” dedi. EL-SEN’in yaptığı kesinti hakkında da konuşan Özkurt, “Kurumları idarecileri yönetir sendikalar değil. Bu hareket bence yanlış bir harekettir” ifadelerini kullandı.