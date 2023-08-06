AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Denizi Yalova açıklarında saat 18.29'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adana'da da saat 21.48'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

FAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7.7 kilometre altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak rapor etti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Öte yandan denizde meydana gelen deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de de hissedildi.

ADANA 3,8 İLE SALLANDI

Afad, saat 2148'de Adana'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 7.01 km derinliğinde gerçekleşti.