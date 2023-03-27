Sıcaklık hissedilir derecede azalıyor, yağışlı hava geri dönüyor. Salı gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olacak, Çarşamba gününden itibaren Cuma'ya kadar birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgelerinin, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Çankırı ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Yarın öğleye kadar kuvvetli bir yağmur var İstanbul’da. Neredeyse 4-5 aydır böyle bir yağış yoktu. Tüm Marmara’da yağışlar kuvvetli. Sıcaklıklar 4-5 dereceye düşer Marmara genelinde. Yarın akşam saatlerinde Silivri, Hadımköy, Çatalca, Kartal buralarda kara dönme ihtimali var yağışların. Çarşamba günü 30 kentte yoğun kar yağışları var. Çarşamba günü kara karşı tedbir almadan yola çıkmayın. Deprem bölgesinde Çarşamba günü yağmurla rkuvvetlenecek, soğuk bir hava var. Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerine kar yağabilir. Cuma'dan itibaren sıcaklıklar yükselecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahmininde ise şu ifadelere yer verildi:

"Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor."