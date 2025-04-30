Rapora göre, bu haftanın kalanı bölge genellikle alçak basınç ile buna bağlı cephe sisteminin, haftaya hafta başında ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarından haftaya pazartesine kadar parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, haftaya salı ise açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları periyodun ilk ve son günlerinde iç kesimlerde 25-28 derece, sahil kesimlerinde ise 21-24 derece dolaylarında seyredecek. Diğer günlerde hem iç hem de sahil kesimlerinde sıcaklıklar 21-24 derece civarında olacak.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.