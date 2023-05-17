Türk müzik dünyasında yediden yetmişe herkesin tanıdığı isimlerden biri olan Orhan Gencebay'ın vefat ettiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Ortaya atılan iddianın ardından Orhan Gencebay, Twitter'da gündem olurken, "Orhan Gencebay öldü mü?" sorusu da araştırılmaya başlandı.

OĞLUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada; babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile getirdi.

ORHAN GENCEBAY'DAN "ÖLDÜ" İDDİASINA AÇIKLAMA

Oğlunun "ölüm" iddialarını yalanlamasının ardından bir açıklama da kendisinden geldi. Usta sanatçı Orhan Gencebay DHA'ya "Şükürler olsun, gayet iyiyiz. Henüz vademiz dolmamış, Rabbim bilir. Rabbimize teslim olan biriyiz. O ne derse o olur" açıklamasında bulundu.



Gencebay açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Şükürler olsun. Gayet iyiyiz. Merak edenlere buradan en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum, berhudar olsunlar. Birileri demek ki böyle bir şaka yaptı. Ağır bir şaka. Ama biz bunlara yaşamımız boyunca 15-20 defa yaşandı, alıştık. Daha önce de yaşadık bunları, oluyor böyle şeyler. Şu an sağlığımız iyi. Tüm gönül dostlarıma, canlarıma, en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar, Orhan baba iyidir" şeklinde konuştu.