Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 8 Haziran tarihinde meydana geldiğini ve 12 Haziran tarihinde tutuklandığını kaydeden Arısu, zanlının müştekinin arabasının anahtarını çalarak, “Benimle gelmezsen videolarını yayınlarım” diyerek tehdit ettiğini kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis Arısu, zanlının müştekiyi tehditle Değirmenlik-Dağyolunda ormanlık alan götürerek, başına şişe ile vurduğunu kaydetti. Müştekinin olay yerinden kaçarak anayoldan geçen bir aracı durdurup kaçtığını ve polise şikâyette bulunduğunu soruşturma başlatıldığını ifade eden Arısu, zanlının ayakkabılarının müştekinin evinde tespit edildiğini ve ayak izleri ile eşleştiğini söyledi. Olay yeri tarafından evin fotoğraflandığını kaydeden Arısu, müştekinin çantasının, kredi kartı, cep telefonu ve laptopunun henüz bulunmadığını belirtti.

Polis memuru Huriye Arısu, müştekinin zanlı tarafından el konan aracının henüz bulunmadığını birçok KGS görüntüsünün incelendiğini ifade ederek 8 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Evren Mürsel soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.