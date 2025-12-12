Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerde, genç kadının cansız bedeni üzerinde darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi. Görevli doktorun gerçekleştirdiği dış muayenenin ardından, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı açıklandı.

Ortaköy’de dün sabah saatlerinde meydana gelen olay bölgede büyük üzüntü yarattı. 12 Aralık 2025 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, 15. Sokak üzerinde yaşayan Reem Mohamedalamin Ahmed Ali (18), kaldığı apartmanın park alanı içerisinde ölü olarak bulundu.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.