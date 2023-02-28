Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya... Yıkıcı depremlerin yaşandığı bölgede sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Osmaniye'de deprem oldu.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 15.42'de 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya... Yıkıcı depremlerin yaşandığı bölgede sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Osmaniye'de deprem oldu.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 15.42'de 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
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