Naci Görür'den dikkat çeken açıklama Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya... Yıkıcı depremlerin yaşandığı bölgede sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Osmaniye'de deprem oldu.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 15.42'de 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.