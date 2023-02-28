Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya... Yıkıcı depremlerin yaşandığı bölgede sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Osmaniye'de deprem oldu.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 15.42'de 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.