Önümüzdeki günlerde yapılacak olan YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı'nın, deprem bölgesindeki illerde yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. ÖSYM aldığı kararla birlikte bu 4 ilde sınavların yapılamayacağını açıkladı.

ÖSYM'DEN 4 İL İÇİN SINAV KARARI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'ın açıklamasına göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak.

4 ildeki sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylar, MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecek.

SINAV MERKEZLERİ DEĞİŞECEK

Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle, daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylar, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda. Adaylar, Türkiye'deki diğer merkezlerden istedikleri sınav merkezini seçebilecek.

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Sınavlarla ilgili değişiklik ve düzenlemeler, ÖSYM web sitesinden takip edilebilecek.